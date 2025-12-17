Собиравшего для Киева данные о военных объектах в Москве приговорили к девяти годам

Егор Чистяков осуществлял сбор и передачу информации разведывательного характера о военных объектах Московского региона и военнослужащих Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к девяти годам лишения свободы за госизмену гражданина России и Украины Егора Чистякова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Московским городским судом вынесен обвинительный приговор гражданину России и Украины Чистякову Егору Викторовичу 1975 г. р., признанному виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа в пользу Украины", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, по заданию Службы безопасности Украины он осуществлял сбор и передачу информации разведывательного характера в отношении военных объектов Московского региона и военнослужащих Минобороны России.

Следственной службой УФСБ по Москве и Московский области ему было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена). "Суд постановил приговорить Чистякова Е. В. к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - отметили в ЦОС.

ФСБ России еще раз предупредила, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание.