ТАСС: в Москве задержали ученика автошколы, ранившего ножом инструктора

Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Ученик автошколы ранил инструктора ножом в Москве, а потом скрылся. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне. На Ярославском шоссе ученик с ножом напал на инструктора. Предварительно, он пырнул его ножом в живот и грудь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, злоумышленник скрылся с места преступления. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, 16 декабря в полицию поступило сообщение о ранении гражданина на Ярославском шоссе. "Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт, в результате которого один из участников нанес ножевое ранение своему оппоненту, инструктору автошколы", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что пострадавший госпитализирован. "Злоумышленник задержан и доставлен в ОМВД России по Ярославскому району для дальнейшего разбирательства", - сказали в главке. По данному факту проводится проверка.