На Урале отменили конфискацию имущества свердловского экс-начальника УЭБиПК

Андрея Дьякова ранее осудили за получение взятки в 217 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд отменил конфискацию имущества бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, осужденного за получение взятки в 217 млн рублей. При этом с него взыскивается 38,3 млн рублей, при неуплате которых будет конфисковано имущество на соответствующую сумму, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, внес изменения в описательно-мотивировочную часть, а также изменил дополнительное наказание, которым Дьяков лишен права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, увеличив его до 8 лет 6 месяцев. Решение суда первой инстанции в части конфискации имущества суд отменил. На основании ст. 104.2 УК РФ у Дьякова конфискована денежная сумма в размере 38 млн 750 тыс. рублей. В случае отсутствия или же недостаточности денежных средств суд постановил конфисковать у Дьякова имущество, стоимость которого соответствует указанной сумме", - говорится в сообщении.

30 октября суд в Екатеринбурге назначил Дьякову четыре года колонии строгого режима, конфисковал деньги, недвижимость, автомобили, лишил его специального звания "полковник полиции". Также он был лишен права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на восемь лет.

Суд установил, что Дьяков оказывал покровительство бизнесменам, которые незаконно возвращали НДС из государственного бюджета. Он получил 17 млн рублей от бизнесмена Василия Петрова, обвиняемого по другому уголовному делу о мошенничестве, а также 200 млн рублей от учредителя компании "ТТК-Екатеринбург". В рамках расследования установлено, что самим Дьяковым и членами его семьи за 15 лет приобретено и использовалось имущество на общую сумму более 400 млн рублей, что значительно превышает совокупный доход всех членов семьи. В пользовании фигуранта, в частности, находилась элитная квартира рыночной стоимостью 170 млн рублей, автомобили премиального класса.