В Тобольске екатеринбуржцу вынесли приговор за сбыт фальшивых денег

Подсудимого приговорили к трем годам колонии общего режима

ТЮМЕНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Тобольский городской суд приговорил жителя Екатеринбурга к трем годам лишения свободы по статье о хранении, перевозке в целях сбыта и сбыта заведомо поддельных денег. У него конфисковали фальшивые купюры на более чем 2,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Екатеринбурга. Он признан виновным по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных денег)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в октябре 2023 года подсудимый приобрел у неустановленного лица фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей. Для сбыта он привлек двух неосведомленных людей, которые приобретали крупные партии мяса и рыбы в Тюменской и Свердловской областях. Незаконную деятельность пресекли в декабре 2023 года, конфисковав 563 фальшивые купюры на сумму более 2,8 млн рублей.

Подсудимого приговорили к лишению свободы на три года в колонии общего режима. Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски на сумму 1,6 млн рублей.