The Herald: не менее семи старателей погибли при обвале шахты в Зимбабве

По данным газеты, продолжаются поисково-спасательные работы

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 17 декабря. /ТАСС/. Как минимум семь старателей погибли в результате обвала породы на шахте по добыче золота в Зимбабве. Об этом сообщила газета The Herald.

Власти района Чегуту (провинция Западный Машоналенд), где произошел инцидент, отмечают, что многие горняки, которые ведут добычу кустарным способом, игнорируют правила безопасности. Как правило, они трудятся на заброшенных шахтах, оставленных компаниями из-за нерентабельности дальнейшей добычи промышленными способами. Как выяснилось, на шахте Алфиша, где завалилась порода, старатели не ставили крепления в штреках, из-за чего произошла трагедия.

Полиция остановила работы на шахте. Поисково-спасательные работы продолжаются, окончательное число жертв еще предстоит установить.

Старатели добывают до 60% золота в стране. За первые девять месяцев нынешнего года в Зимбабве было добыто 37 тонн золота, из них на старателей и мелкие компании приходится 27,7 тонны.