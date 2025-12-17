Уголовное дело Гуфа о грабеже поступило в суд

Алексей Долматов находится под подпиской о невыезде

Алексей Долматов (Guf) © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело рэпера Алексея Долматова (Гуфа) о грабеже во время посещения бани поступило в Наро-Фоминский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

"В Наро-Фоминский городской суд Московской области поступило уголовное дело в отношении рэп-исполнителя Алексея Долматова (Гуфа). Долматов А. и Саруханян Г. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия)", - сказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, 23 октября 2024 года в помещении банно-оздоровительного комплекса в деревне Малые Горки в ходе конфликта с потерпевшим Долматов и Саруханян похитили у него мобильный телефон Apple IPhone 14 Pro. При этом Саруханян скручивал и удерживал руки потерпевшего, а Долматов угрожал применить физическое насилие и ударил потерпевшего не менее двух раз.

Дело Гуфа ранее было прекращено, но потом следствие возобновили. Он находится под подпиской о невыезде.