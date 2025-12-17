В суд поступил иск о запрете деятельности акционера АО "Кондитерус ком" Семенова

По иску надзорного ведомства ранее деятельность самой компании была признана экстремистской

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы рассмотрит иск прокуратуры о запрете деятельности миноритарного акционера компании "Кондитерус ком" Игоря Семенова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Тверской районный суд города Москвы поступил иск о запрете деятельности Семенова Игоря Александровича, входящего в состав объединения АО "Кондитерус ком". Кроме того, истец просит обратить в доход Российской Федерации принадлежащие ответчику именные акции АО "Кондитерус ком", - сказали в пресс-службе.

Ранее по иску надзорного ведомства деятельность самой компании была признана экстремистской.

Сообщалось, что суд изъял в доход государства имущество владельца бренда "Кириешки" и признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова - бенефициаров владеющей брендом "Кириешки" компании "Кондитерус ком".

Об иске Генпрокуратуры

Как установила проверка, Николай Штенгелов, с 2014 года разделяя радикальную политику украинских властей и являясь владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь националистическим батальонам, принимавшим участие в проведении карательной операции против Донбасса, образовал собственное военизированное подразделение, которое затем влилось в признанные в РФ террористическими формирования "Азов", "Айдар", "Днепр-1". Его сын Денис Штенгелов, гражданин Австралии, разделяя политические взгляды отца, после начала СВО стал снабжать вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами.