В Москве мужчину приговорили к шести годам за распространение фейков о ВС РФ

Информация находилась в открытом доступе в соцсетях для неограниченного круга лиц

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к шести годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Московской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант разместил в одной из социальных сетей публикации, в которых, согласно заключениям экспертных исследований, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Указанная информация находилась в открытом доступе для неограниченного круга лиц.

Как отметили в пресс-службе, в ходе предварительного следствия проведен большой объем следственных и процессуальных действий. Выводы экспертов в совокупности с другими доказательствами полностью изобличили фигуранта в совершенном преступлении.