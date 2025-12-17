В Красноярске продлили арест спортсмену-саночнику

Романа Репилова обвиняют в мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска продлил арест на два месяца трехкратному чемпиону мира по санному спорту Роману Репилову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей Репилову Р. А. на два месяца и одни сутки, то есть по 20 февраля 2026 года, с содержанием в СИЗО №1 ГУ ФСИН России по Красноярскому краю", - говорится в сообщении.

Репилов и вице-чемпион Европы 2015 года по санному спорту Александр Перетягин были арестованы на месяц в ноябре 2025 года. Они стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Репилова и Перетягина обвиняют в присвоении 11 млн рублей, предназначавшихся на покупку саней. По делу в качестве соучастников проходят также мастер спорта СССР по санному спорту Петр Долгих и заслуженный тренер РФ санному спорту Александр Осипенко.

Ранее ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что, по данным следствия, в мае 2025 года между спортивной школой и одним из спортсменов, являющимся индивидуальным предпринимателем, был заключен контракт на поставку нового спортивного инвентаря и оборудования для школы. Стоимость контракта составила более 10 млн рублей. Фигуранты подыскали бывшее в употреблении и имевшееся у них оборудование и подготовили необходимую документацию для участия в аукционе. В результате в спортшколу был поставлен подержанный инвентарь, не соответствующий условиям контракта. На основании заведомо ложных сведений, указанных в документах, одному из спортсменов были перечислено около 11 млн рублей, которыми, как считают следователи, фигуранты распорядились по своему усмотрению.