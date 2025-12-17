Обвиняемого в избиении модели с Кубани поместили под домашний арест

Женщина перенесла черепно-мозговую травму и находилась в коме

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест бизнесмена Дмитрия Кузьмина, который обвиняется в том, что избил свою возлюбленную, фотомодель из Краснодара, до состояния комы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Никулинский районный суд города Москвы 17 декабря 2025 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 24 суток Кузьмину Дмитрию Михайловичу, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, Кузьмин в вечернее время находился в квартире со своей знакомой. Между ними произошел конфликт, мужчина ударил женщину по голове, в результате чего она получила тяжелую черепно-мозговую травму", - сообщили в пресс-службе.

Несколько дней назад в Telegram-каналах появилась информация о пропаже фотомодели по имени Анжелика, которая приехала в Москву из Краснодара. Спустя некоторое время родственники отыскали ее в больнице.

Оказалось, что женщина перенесла черепно-мозговую травму, она поступила к врачам в состоянии комы. Сейчас Анжелика пришла в сознание, но пока остается в больнице.

Выяснилось, что за два дня до исчезновения она поссорилась со своим возлюбленным и съехала от него.

