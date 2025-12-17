Осужденная после заражения в КБР 71 человека гепатитом С выплатит 9 млн рублей

Медсестре назначили четыре года колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 17 декабря. /ТАСС/. Медицинскую сестру одного из частных санаториев Нальчика (Кабардино-Балкария), где более 70 человек заразились гепатитом С, а 5 - ВИЧ, обязали выплатить компенсацию в размере 9 млн рублей, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы КБР.

"Гражданские иски трех потерпевших удовлетворены частично, взыскано с медсестры в пользу каждого по 3 млн рублей компенсации морального вреда, в остальной части гражданские иски оставлены без рассмотрения", - пояснили в суде.

Ранее Нальчикский городской суд признал виновной медсестру одного из частных санаториев Нальчика, где гепатитом С заразились больше 70 человек и 5 человек ВИЧ, по ч. 4 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Женщине назначили четыре года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

На скамье подсудимых изначально были также директор санатория и врач. Однако их уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности.