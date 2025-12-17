В Пензе три человека пострадали в ДТП с автобусом

Травмы получили три женщины

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 17 декабря. /ТАСС/. Автобус и два легковых автомобиля столкнулись днем в среду в Пензе. В результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса, сообщили в Госавтоинспекции Пензенской области.

ДТП произошло днем в 12:40 мск на улице Рахманинова в Пензе. Столкнулись автомобили Lada Granta, Kia K5 и пассажирский автобус.

"В результате происшествия пассажиры автобуса, женщины 1987, 1966, 1956 годов рождения, получили телесные повреждения, были доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.