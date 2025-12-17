В Смоленской области нотариусы оказались участниками ОПГ

Злоумышленники оформляли поддельные документы для незаконного отчуждения в свою пользу жилья для последующей продажи

СМОЛЕНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Смоленской области совместно с региональным управлением МВД пресекли деятельность организованного преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном завладении недвижимым имуществом граждан с участием нотариусов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления ФСБ.

"Организованная преступная группа лиц на протяжении длительного времени занималась незаконным завладением недвижимого имущества граждан на территории Гагаринского муниципального округа Смоленской области и иных субъектов Российской Федерации. Как установили оперативники УФСБ, два 54-летних жителя Смоленской области создали и возглавили преступное сообщество, в состав которого вошли, в том числе представители нотариата Темкинского и Гагаринского округов", - сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, лидерами ОПГ была выстроена сложная иерархическая структура с четким распределением ролей. Злоумышленники в течение длительного времени искали социально незащищенных граждан, после чего оформляли поддельные документы для незаконного отчуждения в свою пользу их жилья для последующей продажи. Чтобы скрыть свою преступную деятельность и предотвратить обращения в правоохранительные органы, бывших собственников отселяли во временные жилища.

"На основании материалов ОРД регионального УФСБ следственными органами УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении задержанных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1-3 ст. 210 УК России (создание и руководство преступным сообществом, участие в преступном сообществе, совершенное с использованием служебного положения). Им грозит до 20 лет лишения свободы", - отметили в УФСБ.