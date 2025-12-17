Экс-главу вещевого управления Минобороны приговорили к семи годам колонии

Владимир Демчик обвиняется во взятке за общее покровительство в размере 1 млн рублей и вымогательстве

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии бывшего начальника вещевого управления Минобороны России полковника запаса Владимира Демчика, обвиняемого в вымогательстве и получении взятки за общее покровительство в размере 1 млн рублей от бывшего генерального директора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Владимира Демчика виновным по п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение крупной взятки через вымогательство) и назначить наказание в виде семи лет", - огласил судья. Ему также назначен штраф в 3 млн рублей. Демчик лишен воинского звания "полковник".

В отношении Свистунова судебное преследование прекращено, он освобожден от уголовной ответственности и из-под домашнего ареста. С его имущества снят арест.

Суд запретил Демчику занимать руководящие должности в органах власти и местного самоуправления на пять лет и постановил изъять у него и обратить в доход государства 1 млн рублей, что равно сумме взятки.

Изначально сумма взятки, фигурировавшая в деле, составляла 4 млн рублей. После заключения сделки со следствием и признания вины Свистуновым она стала составлять 1 млн рублей. Это позволило переквалифицировать обвинение в адрес Демчика с получения взятки в особо крупном размере на получение взятки в крупном размере (п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Установлено, что в 2017 году Минобороны России заключило более 20 государственных контрактов с АО "Княгининская швейная фабрика" на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ на общую сумму более 500 млн рублей. В этот период Демчик получил от Свистунова взятку в крупном размере за общее покровительство при приемке вещевого имущества, производимого АО "Княгининская швейная фабрика".