В Чувашии задержали подозреваемых в хищении средств участников СВО

У одного из задержанных изъяли более 1 млн рублей, вырученных, по оперативным данным, от продажи недвижимости потерпевшего

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Чувашии при силовой поддержке Росгвардии задержали двух подозреваемых в хищении средств у участников спецоперации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

"Злоумышленники были задержаны при содействии службы безопасности регионального офиса ПСБ и силовой поддержке ОМОНа "Сувар" Росгвардии после получения выплат в сумме 2 млн рублей за одного из пропавших без вести в зоне СВО пострадавших", - отмечается в сообщении.

По оперативной информации, в числе подозреваемых ранее судимый за мошенничество 49-летний житель Новочебоксарска и его 43-летний сообщник, отбывавший наказание за вовлечение в занятие проституцией. Мужчины выискивали одиноких граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, а затем, используя психологическое давление и угрожая физической расправой, заставляли вступать в фиктивные браки. Затем злоумышленники принуждали своих жертв подписать в пользу фиктивных жен генеральные доверенности, а после этого заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации для участия в спецоперации. Двое из известных на данный момент потерпевших были опрошены с участием сотрудников главного управления уголовного розыска МВД России на территории Донецкой Народной Республики.

В ходе обыска у одного из подозреваемых было изъято более 1 млн рублей, вырученных, по оперативным данным, от продажи недвижимости потерпевшего. Следственные органы следственного управления СК РФ по Чувашии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полицейские устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности фигурантов.