В Башкирии в ДТП погибли четыре человека

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

УФА, 17 декабря. /ТАСС/. Две легковые машины столкнулись в Кугарчинском районе Башкирии. В результате аварии погибли четыре человека, еще трое, включая ребенка, пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"На 395-м км трассы Магнитогорск - Ира столкнулись автомобили Lada Granta и Lada Vesta. В результате ДТП один из водителей и трое пассажиров скончались, еще трое участников аварии, в том числе 8-летний ребенок, осматриваются медиками", - говорится в сообщении.

Для координации работы правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Кугарчинского района Айрат Абсатаров.