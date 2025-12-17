Экс-главе МО Польши Мачеревичу предъявили обвинение по делу о гостайне

Он обвиняется в раскрытии засекреченных материалов расследования причин и обстоятельств авиакатастрофы в апреле 2010 года под Смоленском

Антоний Мачеревич © Leon Neal / WPA Pool / Getty Images

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Польши передала в суд обвинение экс-главы Минобороны республики и подкомиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском Антония Мачеревича в нарушении гостайны. Об этом сообщила Национальная прокуратура республики.

"15 декабря 2025 года прокурор следственной группы № 4 Национальной прокуратуры направил в Окружной суд Варшавы обвинительное заключение в отношении Антония Мачеревича, депутата Сейма Республики Польша и бывшего министра национальной обороны", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Мачеревич обвиняется в раскрытии засекреченных материалов расследования причин и обстоятельств авиакатастрофы в апреле 2010 года под Смоленском, отмечает прокуратура. Политику грозит до пяти лет тюрьмы.

В начале марта 2016 года правительство партии "Право и справедливость" сформировало подкомиссию, целью которой было заново выяснить причины авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погибли президент Лех Качиньский и высший генералитет республики. Подкомиссию возглавил Мачеревич. В апреле 2019 года он сообщил, что лаборатория, близкая к Минобороны Великобритании, якобы обнаружила на обломках Ту-154М частицы взрывчатого вещества. 15 декабря 2023 года новое руководство Министерства обороны Польши сообщило о решении закрыть эту подкомиссию. В январе 2024 года оборонное ведомство начало проверку деятельности подкомиссии Мачеревича, а в октябре 2024 года по ее результатам было направлено более 40 уведомлений в прокуратуру о возможных преступлениях.