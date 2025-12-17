Словацкое радио: движение поездов на юге Словакии остановили из-за бомбы

Боеприпас времен Второй мировой войны

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Движение поездов остановлено на юге Словакии из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщило Словацкое радио.

Неразорвавшаяся бомба была найдена во время строительных работ на железнодорожном перегоне близ населенного пункта Трновец-над-Вагом. Речь, как следует из сообщения, идет об авиабомбе, которая оставалась в земле более 80 лет после завершения Второй мировой войны. Саперы проводят действия по ее обезвреживанию.