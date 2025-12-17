В Челябинской области начальника районного отделения ГИБДД заподозрили во взятке

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области выявили эпизод получения взятки в значительном размере начальником отделения ГИБДД в Кунашакском районе региона. Следователями СК возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения ГИБДД отдела МВД России по Кунашакскому району Челябинской области, подозреваемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий)", - сказали в пресс-службе.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. По версии следствия, фигурант с апреля по сентябрь 2025 года через посредников получил взятку от директора коммерческой организации. Ее передали за то, чтобы протоколы об административных правонарушениях в отношении водителей грузового автотранспорта этой компании не составлялись.

Следователями произведены обысковые мероприятия по месту жительства подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, добавили в СК.