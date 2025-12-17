"Зеркало недели": в Ницце обыскали дом экс-генпрокурора Украины

Святослава Пискуна подозревают в получении неправомерной выгоды при закрытии дела о покушении на убийство, в котором бизнесмен Игорь Коломойский проходил обвиняемым

Святослав Пискун © Владимир Синдеев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Государственное бюро расследований во Франции провело обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна, который мог за взятку закрыть дело против украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), обвиняемого в заказе убийства. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в следственных органах.

Пискун занимал пост генпрокурора Украины в 2002-2003 годах, 2004-2005 годах и месяц в 2007 году. Летом 2020 года в течение месяца занимал должность советника генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Как пишет "Зеркало недели", следственные действия касаются обвинения Коломойского в заказе убийства адвоката Сергея Карпенко в 2003 году.

По информации источников издания, Пискуна подозревают в получении неправомерной выгоды при закрытии дела о покушении на убийство, в котором Коломойский проходил обвиняемым. Обыски проходили 16 декабря в пригороде Ниццы, где экс-генпрокурор проживает с семьей, а в среду они проходят у нотариуса, который оформлял соглашение по приобретению Пискуном этой недвижимости. Как полагает издание, следствие подозревает, что это шикарное здание было приобретено Пискуном за деньги, полученные в результате решений в должности генерального прокурора.

Покушение на убийство Карпенко произошло в августе 2003 года. Тогда четверо мужчин нанесли удары ножом в грудь и металлическим прутом по голове адвокату, он выжил. Исполнителям преступления дали от 6 до 12 лет тюрьмы. В 2005 году из-за этого покушения возбудили уголовное дело против Коломойского. Следствие рассматривало версию о заказе убийства Карпенко из-за его отказа выполнять указания Коломойского, требовавшего, чтобы в корпоративном споре вокруг предприятия "Днепроспецсталь" завод перешел под его контроль. Однако в том же году дело закрыли, а Коломойский на время выехал за границу.

В мае 2024 года Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора возобновили следствие по делу и предъявили Коломойскому, который к тому времени уже девять месяцев находился под арестом, обвинение в заказе убийства.