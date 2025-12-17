Подростка из Дагестана осудили за призывы к терроризму

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на два года

МАХАЧКАЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил несовершеннолетнего жителя Дагестана к штрафу в размере 25 тыс. рублей за публичные призывы к насилию. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"УФСБ России по Республике Дагестан пресечена преступная деятельность лица, призывавшего к публичному оправданию и пропаганде терроризма. <…> Учитывая признание вины и раскаяние в содеянном, Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в том числе в сети Интернет, на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в октябре 2024 года несовершеннолетний создал закрытый канал в Telegram, где разместил аудиозапись с призывом к насилию и вооруженной борьбе, а также оправдывающую терроризм.