На освобожденной территории ДНР погибла капитан полиции по вине ВСУ

Викторию Черепнину представят к государственной награде посмертно

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Капитан полиции Виктория Черепнина погибла по вине ВСУ при исполнении служебных обязанностей в недавно освобожденных районах ДНР, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"17 декабря при исполнении служебных обязанностей во время оказания жизненно важной помощи гражданам на недавно освобожденной территории от рук неофашистов погибла наша коллега - капитан полиции Черепнина Виктория Владимировна <...>. Капитан полиции Черепнина была человеком исключительного мужества, самоотверженности и глубокой преданности делу", - говорится в сообщении.

Черепнина поступила на службу в органы внутренних дел ДНР в январе 2016 года. Изначально работала в МРЭО УГАИ, с 2023 года - в управлении по вопросам миграции.

Министерство выразило соболезнования родным и близким погибшей. Ее представят к государственной награде посмертно.