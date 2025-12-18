Статья

"Он больше всего переживал, что его уволят". Как в тайге нашли заблудившегося на морозе

Когда в тишине амурской тайги раздалось глухое мычание, участковый из Мазановского района Амурской области Николай Ковалев сначала даже не понял, что это голос человека. Лес стоял плотной стеной, снег по пояс, а следы начали вести в разные стороны. Полицейские остановились, чтобы просто прислушаться. Оказалось, они нашли человека, до которого в минус 40 шли пешком по снегу пять часов. В подробностях рассказываем, как все происходило

Ошибка, которая увела в тайгу

Утром 3 декабря сторож Юрий покинул жилой вагончик возле драги (плавучее сооружение для добычи россыпных полезных ископаемых — золота, серебра или платины — со дна водоемов) №93, которая принадлежит золотодобывающей компании ООО "Хэргу", чтобы съездить в поселок Экимчан, расположенный в 70 км от работы. В планах было позвонить родственникам, установить приложения на телефон, купить продукты. Добрался до поселка на попутках без проблем. Обратно выехал в тот же день — знакомый помог найти водителя, который ехал в ту сторону.

По дороге Юрий не смог вспомнить, где ему нужно выйти, и попросил высадить его около производственной базы ООО "Хэргу". Она расположена примерно в 10 км от драги. Около 18:00 мужчина вышел из автомобиля и решил пойти дальше пешком.

— Он не заходил на территорию производственной базы. Прошел два километра пешком по автодороге Введеновка — Февральск — Экимчан. И свернул налево, на территорию золотодобывающего полигона. Я его опрашивал, он рассказывает: "Иду по снегу. Я понимаю, что не туда иду. Но уже темно, и решил идти дальше", — делится Ковалев.

Эта ошибка стала роковой. Несколько лет назад мужчина перенес микроинсульт и операцию на головном мозге, из-за этого он мог плохо ориентироваться в пространстве или принимать не совсем верные решения.

70 часов холода

Он шел всю ночь, а когда устал — прилег прямо в сугроб. Потом снова поднялся и пошел. Несколько раз провалился в незамерзшие ручьи, ботинки и одежда обмерзли. На полигоне — метровые сугробы, скорость передвижения минимальная. Наступил второй вечер. Он снова уснул в снегу.

— Рядом была небольшая скалистая сопка. Он уперся в нее и решил на нее подняться, сам не может пояснить — зачем. Там подъем градусов 70 на эту сопку, просто скалы. Он уже с отмороженными руками и ногами забрался на нее, просто заполз, — говорит Ковалев.

Здесь, среди деревьев, он окончательно заблудился и уже не мог выбраться даже по собственным следам. С момента, как его высадили из машины, до момента обнаружения прошло практически 70 часов.

О пропаже на работе стало известно 4 декабря. Служба безопасности предприятия пыталась искать своими силами, но безрезультатно. В полицию обратились утром 5 декабря. Николай Ковалев вместе с инспектором ДПС Максимом Комаровым выехали на драгу, опросили сменщика сторожа, восстановили весь его маршрут до Экимчана и обратно. Уже ночью стало понятно: мужчину оставили возле базы, дальше он пошел пешком.

Спасательная операция

Рано утром 6 декабря Николай Ковалев, Максим Комаров и госинспектор РЭО Степан Гилев на служебном автомобиле доехали до этой производственной базы. Отсюда двое полицейских пошли пешком вдоль дороги в поисках хоть каких-то следов, Гилев остался ждать в машине. Связь в этой местности отсутствует.

— Я сначала просто ждал, думаю, выйдут, не выйдут обратно. Вдруг там были следы какого-нибудь охотника. В первый раз Николай пошел, на капкан наткнулся и обратно вернулся. Их нет и нет, думаю, доеду до драги. Доехал, вернулся обратно. Потихоньку смотрю, где следы были. Выходил ли кто на дорогу. Проехал обратно. Так раза два, наверное, проехал. Потом решил — если и будут выходить, то на прежнее место, там продолжил ждать, — рассказывает Степан Гилев.

В это время участковый Ковалев и инспектор ДПС Комаров прошли больше двух километров по обеим сторонам дороги. Обнаружив следы, они свернули в сторону полигона и прошли еще порядка восьми километров по сугробам. Следы петляли и уперлись в ту самую сопку. Забравшись повыше, полицейские услышали то, чего так ждали.

— Это был даже не возглас, а как будто мычание вдалеке. Я начал громко кричать. И услышал в ответ: "Помогите, я заблудился, не могу найти дорогу", — вспоминает Ковалев недавние события.

Усталость будто исчезла. До этого они шли почти пять часов по следам человека, который почти трое суток бродил по тайге в морозы до 40 градусов.

— Было очень неожиданно, когда он откликнулся, когда мы уже его почти нашли. Представляете, три дня там провел в минус 40. А в лесу-то холоднее. Он нигде ни костер не жег, ничего вообще. Он, видать, в первую ночь руки себе обморозил и уже не мог ими работать, — вспоминает Максим Комаров.

"Мужики, подкурите сигарету"

Когда они подошли ближе, стало понятно, что человек замерз и полностью обессилел. Он был тепло одет, но без варежек. Лицо в снегу, руки скрючены и словно каменные от мороза. Ноги во льду. Но самое главное — живой!

— Мы к нему только подошли, он сразу: "Мужики, подкурите сигарету, курить хочу". Я ему свои хотел дать, а он говорит — у меня есть. Я из его кармана достал, прикурил, — делится Комаров. — Я бы сказал, что он был даже бодрячком. Такой измотанный, но не отчаивался. Он сказал нам: "Живы будем — не помрем".

Юрий был в сознании, даже пытался шутить — по пути рассказывал своим спасителям устав караульной службы наизусть. Утверждал, что может сам передвигаться, несмотря на то как тяжело давался каждый шаг. Мужчина выбился из сил, падал, но совсем не жаловался.

— Тогда мы просто под руки его взяли, потащили. Максим Комаров вперед пошел посмотреть дорогу, я поддерживаю, тащу. Мы решили идти к дороге напрямую через лес, чтобы обратно по полигону такой путь не делать. Он пока шел впереди, я его тащил. Потом поменялись. Я пошел вперед, Максим Комаров его нес, — рассказывает Ковалев.

Участковый пробил путь через сугробы и вышел к дороге. Здесь он остановил проезжающий мимо автомобиль и объяснил ситуацию. Водитель без лишних разговоров вышел из машины и отправился помогать полицейским. Втроем они дотащили Юрия до дороги. Вскоре к ним подъехал Степан Гилев — о месте нахождения товарищей он узнал от проезжающих водителей.

— Мы хотели на заднее сиденье его посадить, а ноги у него не сгибаются. Вот просто никак мы бы его не посадили. Даже лежа положить его не могли — двери бы не закрылись. Пришлось посадить в багажник. Сразу же поехали, — рассказывает подробности участковый.

"Это не подвиг"

Как только на дороге появилась связь, Николай Ковалев позвонил своему руководству и сообщил, что мужчина найден. Он попросил передать медикам, что скоро к ним доставят пациента с сильным обморожением.

— Едем, через каждые две-три минуты тишина. Он не хрипит, не ворчит, ничего не говорит. Спрашиваю: "Юрий Анатольевич, все нормально?" Да, все нормально. Просто он в тепло попал и сразу начал засыпать, — объяснил Ковалев.

В больнице их уже ждали. Врач-хирург, теплая вода, экстренная помощь. С момента обнаружения в тайге и до госпитализации прошло около двух часов. На следующий день мужчину санавиацией отправили в Благовещенск. По словам медиков, в Амурскую областную больницу он был доставлен в состоянии средней степени тяжести. Сейчас он идет на поправку. Юрий каждый день звонит Николаю Ковалеву, рассказывает, как идут дела, жалуется, что врачи не разрешают ходить без коляски.

— Он больше всего переживал, что его уволят, — улыбается участковый. — Не о здоровье думает, а о том, чтобы поскорее вернуться на работу.

При этом полицейские свою работу не считают чем-то особенным.

— Это не подвиг, это обычная работа. И я это всем говорю — многие подходили, спрашивали как, что. Плюс из этого я для себя извлек, что человек найден живым. И это самое главное, — отмечает Ковалев.

В тот день в тайге им действительно повезло. Или, как сказал сам полицейский, у Юрия оказался очень сильный ангел-хранитель.

Анастасия Забелина