Имущество семьи бывшего начальника УВД Краснодара обратили в доход государства

На имущество наложен арест и запрет на проведение с ним любых распорядительных действий

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства земельные участки, жилые и нежилые помещения и иное имущество семьи бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Рассмотрев материалы гражданского дела, исследовав представленные доказательства, суд обратил в доход государства принадлежащее ответчикам имущество: 8 земельных участков и доли в праве собственности на 5 земельных участков; 9 жилых и 13 нежилых зданий и помещений, а также доли в праве собственности на 11 нежилых зданий и помещений; 100% долей в уставном капитале организаций, зарегистрированных на Семенову и доверенное лицо", - говорится в заявлении.

Уточняется, что на имущество наложен арест и запрет на проведение с ним любых распорядительных действий.

Гражданский спор возник вследствие установления фактов несоблюдения Семеновыми норм антикоррупционного законодательства в период службы в органах внутренних дел Краснодарского края.

Так, в 2005 году Александр Семенов, используя свое служебное положение, незаконно завладел земельными участками площадью 1 га в центре Краснодара. В дальнейшем, занимая должность начальника УВД России по городу Краснодару, он построил на этих участках шестиэтажную гостиницу, номерной фонд которой включает более 50 люксовых и премиальных апартаментов, 13 торговых площадок, базы строительной и иной крупнотоннажной техники, автозаправочную станцию, получая доход от их работы.

Также совместно с супругой Ольгой Семеновой они приобрели и открыли в Краснодарском крае девять коммерческих организаций, оказывающих услуги в сферах гостиничной деятельности, благоустройства территории и аренды имущества. Все организации были зарегистрированы на номинальных владельцев, которыми выступали родственники или доверенные лица Семеновых. При этом занимаемая Александром Семеновым должность позволила ему договориться с органами местного самоуправления о заключении с его кампаниями более 450 муниципальных контрактов по содержанию общественных территорий на общую сумму 2,4 млрд рублей. В результате в общей сложности ими были приобретены высоколиквидные активы рыночной стоимостью более 3 млрд рублей.

Ранее в ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщали журналистам, что Александр Семенов был уволен в 2011 году в звании полковника милиции, и никогда не являлся полицейским. Принадлежности к полиции семья Семеновых не имеют.

Уголовные дела в отношении семьи Семенова

В ноябре 2025 года Ольга Семенова была осуждена на три года условно по делу о незаконном лишении свободы и самоуправстве (п. "а" ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 330 УК РФ). Так, в 2022 году являясь исполнительным директором и единственным учредителем компании, она решила уволить заместителя генерального директора. Мужчина увольняться не хотел, повода для его увольнения найти было невозможно. Тогда Семенова обратилась за помощью к своим знакомым, которые, удерживая потерпевшего против воли в ее кабинете, под угрозой применения насилия заставили его написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Также в ноябре сын экс-главы УМВД Краснодара был осужден на 11 лет за ДТП со смертельным исходом. ДТП произошло 18 марта 2023 года в Геленджике в районе Тонкого мыса. В СУ СК РФ по региону сообщили, что 23-летний водитель Mercedes-Benz, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и столкнулся с препятствием. В результате ДТП 23-летняя пассажирка автомобиля, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, через несколько дней от полученных травм умерла в лечебном учреждении.

Это второе ДТП со смертельным исходом, совершенное Семеновым. Ранее он был осужден за совершение ДТП на улице Дзержинского в Краснодаре в июне 2017 года. Тогда 17-летний подросток без водительских прав, управляя автомобилем Land Rover, столкнулся со стоящим автомобилем дорожно-строительного управления, который по инерции сбил пятерых рабочих. При этом перед местом ДТП имелись знаки, предупреждающие о проведении дорожных работ. Иномарку отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ-21120, после чего машина загорелась. Один человек погиб на месте, еще четверо, а также сам виновник аварии были госпитализированы. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови подростка.

Приговор в отношении него был вынесен судом в 2018 году, тогда ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишения права управления транспортным средством на один год.