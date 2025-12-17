Жительницу Московской области осудили за производство наркотиков под Тверью

Женщину приговорили к 10 годам 3 месяцам

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Тверской областной суд назначил 10 лет 3 месяца колонии общего режима жительнице Московской области за производство более 9 кг мефедрона и хранение более 300 кг прекурсоров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил женщине 10 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Женщина осуждена за незаконное производство наркотического средства, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), и незаконное приобретение, хранение и перевозку прекурсоров наркотического средства в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ).

Как установил суд, женщина согласилась на предложение о заработке из-за долгов. Жительница г. Раменское Московской области арендовала дом в Санковском муниципальном округе, где создала нарколабораторию, туда же перевезла и хранила переданные соучастником прекурсоры. "После этого, следуя инструкциям участников организованной группы, она произвела более 9 кг мефедрона и продолжила хранить более 300 кг прекурсоров", - отметили в пресс-службе.

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области, наркотик и прекурсоры изъяты из оборота.