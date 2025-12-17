ТАСС: следствие попросит арестовать напавшего на школу в Одинцове
15:24
обновлено 15:41
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники СК потребуют суд арестовать подростка, который обвиняется в нападении на школу в поселке Горки-2 в Одинцове. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"СК направит ходатайство в один из столичных судов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 15-летнему несовершеннолетнему, обвиняемому по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", - сказал собеседник агентства.
По его словам, заседание суда, вероятно, пройдет в закрытом режиме, так как в деле имеются личные данные несовершеннолетних.