ТАСС: следствие попросит арестовать напавшего на школу в Одинцове

Подросток обвиняется по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники СК потребуют суд арестовать подростка, который обвиняется в нападении на школу в поселке Горки-2 в Одинцове. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"СК направит ходатайство в один из столичных судов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 15-летнему несовершеннолетнему, обвиняемому по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заседание суда, вероятно, пройдет в закрытом режиме, так как в деле имеются личные данные несовершеннолетних.