В Москве четырех мужчин осудили на разные сроки за похищение и вымогательство

Злоумышленники подошли к потерпевшему около подъезда дома, насильно посадили в машину и начали движение по городу, требуя передать им 300 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к лишению свободы на сроки от семи до девяти лет четырех мужчин, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве у него денег. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Мехрузжон Исматов, Магомед Бартиханов, Закарья Дибиров, Комиль Джулову признаны виновными по ч. 3 ст. 33, п. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека и похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 33, п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (организация вымогательства и вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). <…> Суд приговорил Исматова к девяти годам лишения свободы, Дибирова и Джулову каждого к семи годам шести мес. лишения свободы, Бартиханова - к семи годам лишения свободы", - говорится в сообщении. Отбывать наказание все они будут в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что в июне 2024 года Исматов, предполагая наличие у своего знакомого крупной денежной суммы, разработал преступный план похищения мужчины и вымогательства. Для этого он привлек Дибирова, который предложил участвовать в преступлении Бартиханову и Джулову. 29 июля того же года Исматов передал Дибирову деньги для оплаты аренды автомобиля, на котором трое злоумышленников Дибиров, Бартиханов и Джулову прибыли к дому на Ангарской улице. Сообщники подошли к потерпевшему около подъезда жилого дома, насильно посадили в автомобиль и начали движение по городу, требуя передать им 300 тыс. рублей.

По пути в Московскую область аренда авто была заблокирована, преступные действия пресечены правоохранителями, а похищенного освободили.