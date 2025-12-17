Житель Новой Каховки погиб из-за удара ВСУ

Противник целенаправленно обстрелял мирные кварталы, отметил и.о. главы муниципалитета Владимир Оганесов

ГЕНИЧЕСК, 17 декабря. /ТАСС/. Мирный житель Новой Каховки в Херсонской области погиб в результате удара ВСУ, сообщил и.о. главы муниципалитета Владимир Оганесов.

"На территории города Новая Каховка в результате массированного удара со стороны киевского режима повреждены два многоквартирных дома и легковой автомобиль. Один мирный житель погиб на месте", - написал Оганесов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что противник целенаправленно обстрелял мирные кварталы.

Ранее Оганесов сообщил о ранении вследствие удара беспилотника четырех жителей Новой Каховки, еще один мирный житель пострадал при ударе дрона в поселке Днепряны.