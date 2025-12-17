В Петербурге устроившего пожар инспектора ГАИ отправили под домашний арест

Дмитрия Ковальчука обвиняют в превышении должностных полномочий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест сотрудника Госавтоинспекции, который был задержан 15 декабря за слив бензина из служебного автомобиля, приведший к пожару и повреждению еще двух машин поблизости. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Ковальчука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд следствию отказал, избрав Ковальчуку домашний арест по 15 февраля", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, утром 15 декабря старший инспектор при помощи устройства для принудительного слива топлива из бензобака осуществлял хищение бензина из служебной Toyota. В это время воспламенились пары горючего и слитое в канистру топливо, после чего Ковальчук сразу отбросил емкость в сторону, и горящий бензин растекся по паркингу, отчего загорелись еще две служебные машины.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, фигуранта задержали оперативники собственной безопасности главка, после чего его доставили в следственные органы. Руководством полиции уже принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным основаниям.