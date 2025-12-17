В Белгородской области мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль

В машине с погибшим находились еще двое мужчин, им оказали медпомощь

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Мужчина погиб в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", - написал он в своем Telegram-канале.

В одной машине с погибшим находились еще двое мужчин, бойцы самообороны доставили их в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у пострадавших баротравмы, оказали необходимую помощь, лечение они продолжат амбулаторно. Автомобиль получил повреждения. Также от детонации дрона в трех частных домах повреждено остекление.

В результате еще одной атаки дрона в том же селе Замостье поврежден автомобиль, в котором находились супруги. Они получили баротравмы, у женщины, поимо этого - ссадины и ушиб коленного сустава. Лечение после оказания необходимой помощи они продолжат амбулаторно.