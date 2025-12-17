В Грайвороне шесть человек пострадали от детонации дрона

Среди них есть подросток

БЕЛГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. В Грайвороне Белгородской области шесть человек, среди которых 15-летняя девочка, пострадали из-за детонации дрона. Об этом сообщил оперштаб региона.

"В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно пострадали шесть человек, среди них - подросток. Пятнадцатилетнюю девочку и троих взрослых, получивших баротравмы, госпитализировали в больницы г. Белгорода. Остальные пострадавшие после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в результате этой атаки повреждено остекление семи квартир в трех домах и здание социального объекта.