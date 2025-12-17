На Украине будут судить семью за отказ эвакуироваться с детьми из Купянска

Семью вместе с другими жителями принудительно эвакуировали в Харьков после того, как последние полтора месяца она была вынуждена жить в подвале, скрываясь от постоянных обстрелов со стороны ВСУ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Семья жителей Купянска Харьковской области была принудительно эвакуирована из родного города в Харьков. Сейчас украинские власти хотят привлечь родителей к ответственности за то, что те прятались с детьми в подвале, а не уехали из зоны боевых действий, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области со ссылкой на Уполномоченного по правам человека и ребенка Харьковской области Викторию Колесник-Лавинскую.

"Семью, где родители грудью закрывали своих детей, местная полиция собирается судить. Формально - "за невыполнение родительских обязанностей". По сути - за то, что они осмелились спасать детей не по указке киевских чиновников, а по зову своего сердца. Мать и отец, защищавшие своих детей в подвале, объявляются врагами. Родительский инстинкт объявлен преступлением. Вся эта история с Купянском - не "эвакуация". Это - наглядный урок для всего населения. Урок о том, что человек у этих властей не имеет прав. Что твой дом, твое имущество, твоя семья - не твои", - цитирует пресс-служба ее слова.

Омбудсмен уточнила, что семью вместе с другими жителями принудительно эвакуировали в Харьков после того, как последние полтора месяца она была вынуждена жить в подвале, скрываясь от постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

"Это не первый подобный случай, о котором нам известно. Ранее жители из других населенных пунктов Купянского района, а также Волчанска свидетельствовали о подобной практике преследования и привлечения к ответственности семей с несовершеннолетними детьми за отказ от принудительной эвакуации", - добавила Колесник-Лавинская.