В Самаре группу из 14 человек осудили за 268 преступлений с торговлей наркотиками

Фигуранты получили от девяти до 16 лет колонии

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 17 декабря. /ТАСС/. Самарский областной суд вынес приговор 14 членам организованной преступной группы, которые совершили 268 особо тяжких преступлений, распространяя наркотики. Фигуранты получили от девяти до 16 лет колонии, сообщает пресс-служба суда.

"Самарский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 14 лиц, которые участвовали в распространении наркотиков. 13 мужчин в возрасте от 22 лет до 61 года и одна девушка 2003 года рождения совершили 268 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в составе организованной группы с использованием сети Интернет", - говорится в сообщении.

По информации областной прокуратуры, с января по июнь 2022 года подсудимые в составе организованной группы получали оптовые партии наркотиков и фасовали их для дальнейшего сбыта в Самарской, Курской, Ульяновской, Кировской, Оренбургской и Московской областях. Запрещенные вещества в крупном и особо крупном размере они распространяли через тайниковые закладки. Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 10,7 кг наркотических средств.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от девяти до 16 лет. При этом 12 фигурантов отправятся в колонию строгого режима, один - в колонию особого режима, а осужденная девушка - в колонию общего режима.