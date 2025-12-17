СК завел дело из-за смерти ребенка после домашних родов в Москве

В правоохранительных органах уточнили, что задержанной фигуранткой является блогер Аиша Чигга

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Махонин/ ТАСС, архив

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка после домашних родов в Москве. Об этом сообщает столичный главк СК РФ.

"Следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в СК.

ЧП произошло в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко. Вечером 13 декабря к девушке на роды приехала женщина 1965 года рождения, заверила, что владеет навыками родовспоможения. Однако не имела ни высшего медицинского образования, ни квалификации по направлению подготовки "акушерство и гинекология". Ребенок родился 14 декабря, через какое-то время его состояние резко ухудшилось и, несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи, он умер.

"Следователями столичного СК фигурантка задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - добавили в СК. В правоохранительных органах уточнили, что блогера зовут Аиша Чигга.

В новость внесена правка (21:11 мск) - передается с исправлением фамилии в последнем абзаце, верно - Чигга.