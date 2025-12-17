В Одессе продолжаются перебои с электро- и водоснабжением

Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что чрезвычайная ситуация в энергетической системе Одесской области получила статус государственного уровня

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Перебои с водоснабжением из-за проблем в электросети вновь возникли в двух из четырех районов Одессы на юге Украины. Об этом сообщил одесский водоканал.

"В Киевском и частично Хаджибейском районах Одессы есть временные перебои с водоснабжением из-за аварийного отключения света на объектах водоканала", - написала организация в своем Telegram-канале.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал в своем Telegram-канале, что за последние четыре дня энергетикам удалось восстановить электроснабжение критически важной инфраструктуры в регионе. Он сообщил, что также удалось восстановить электроснабжение почти 584 тыс. домов в Одесской области, без света остаются более 32 тыс. потребителей. Однако уже после этого Кипер сообщил, что чрезвычайная ситуация в энергетической системе Одесской области получила статус государственного уровня.

Многочисленные взрывы прогремели в Одесской области 12 декабря. В Одессе и регионе частично пропал свет. Тогда энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о повреждении своей двадцатой по счету подстанции в регионе. С тех пор власти региона еще несколько раз информировали о повреждениях энергетических объектов. На части территории Одессы четвертые сутки отсутствует электричество.