Сотрудница МВД по ДНР погибла из-за подрыва на взрывоопасном предмете

Еще трое человек получили ранения

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Подрыв взрывоопасного предмета привел к гибели сотрудницы управления по вопросам миграции МВД по ДНР, трое ее коллег ранены. Трагедия произошла на освобожденной от ВСУ территории Кураховского округа, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"При исполнении служебных обязанностей на недавно освобожденной территории Кураховского муниципального округа в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла сотрудница управления по вопросам миграции МВД по ДНР. <...> Там же получили ранения различной тяжести еще три сотрудника", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что тяжело ранена женщина 1983 года рождения и двое мужчин 1986 и 2002 годов рождения соответственно, которые находятся в состоянии средней тяжести. Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее в МВД по ДНР сообщили, что при исполнении служебных обязанностей на освобожденных от ВСУ территории погибла капитан полиции Виктория Черепнина. Она будет представлена к государственной награде посмертно.