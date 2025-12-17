В селе под Белгородом из-за удара дрона ВСУ ранен водитель

Мужчине оказали медпомощь

БЕЛГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля ранен в результате удара дрона в селе Отрадное Белгородского округа, сообщил оперштаб области.

"В Белгородском округе в селе Отрадное от удара дрона по машине водитель получил баротравму и осколочные ранения спины. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую больницу, где ему оказали необходимую помощь. Для дальнейшего лечения он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. У транспортного средства повреждены стекла и кузов", - говорится в сообщении.

Также в Белгородском округе дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия в хуторе Церковный, повреждены оборудование и кровля в одном из корпусов. Остекление и фасад частного дома повреждены в результате детонации дрона в селе Ясные Зори.

В Грайвороне в результате нескольких атак БПЛА выбиты окна и посечены фасады в частных домах. Один автомобиль сгорел, еще шесть получили повреждения. В селе Мощеное Грайворонского округа в результате детонации дрона пробита кровля частного дома.

В Волоконовском округе в хуторе Шаховка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в трех частных домах повреждены кровли и остекление, также автомобили вблизи села Грушевка и в хуторе Волчий-Первый.

В Валуйском округе дрон атаковал фермерское хозяйство в селе Кукуевка, повреждены кровля и фасад одного из помещений. В селе Казначеевка от удара дрона посечена кровля складского помещения.