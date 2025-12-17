Cилы ПВО сбили над Севастополем 11 воздушных целей
18:56
обновлено 19:02
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 11 воздушных целей над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. Было сбито 11 воздушных целей. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе продолжается контроль воздушной обстановки, все оперативные службы наготове.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили за девять часов над регионами РФ девять украинских БПЛА самолетного типа: пять БПЛА - над акваторией Черного моря, три БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Курской области.