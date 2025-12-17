В Новгородской области перевернулась машина скорой помощи

Пострадали роженица и фельдшер

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП в Крестецком округе Новгородской области. Пострадали находившиеся внутри роженица и фельдшер, сообщили в управлении защиты населения региона.

"В 19:01 мск в экстренные службы поступило сообщение о ДТП с участием машины скорой помощи на трассе Крестцы - Боровичи <...>. Пострадавшие - фельдшер скорой и роженица осмотрены медиками и направлены в Великий Новгород", - сказано в сообщении.

В ДТП также был поврежден автомобиль ВАЗ.