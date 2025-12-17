В Краснодарском крае в ДТП погибли два человека

Еще четверо пострадали

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. В Калининском районе Краснодарского края два молодых человека погибли в ДТП, еще четверо получили травмы, сообщили в ГУ МВД России региона.

"Предварительно установлено, что сегодня вечером в Калининском районе на автодороге "Тимашевск-Полтавская" водитель за рулем "Киа Соренто", совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ 2107" и грузовым автомобилем "Донгфэнг". В результате ДТП погибли два брата (21 год и 25 лет), четыре человека были доставлены в медучреждение", - говорится в Telegram-канале управления.