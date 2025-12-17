В Ростовской области задержали подозреваемых в мошенничестве на 1 млрд рублей

Ленинский районный суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. В Ростовской области двое фигурантов уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилья с ущербом в 1 млрд рублей задержаны, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Ранее в полиции рассказали, что с июля 2023 по ноябрь 2024 года три подозреваемых получили от жителей четырех регионов России более 1 млрд рублей на строительство жилых домов на основании договоров подряда. Дома так и не были построены, один из фигурантов Арутюнян А. Г. сбежал от следствия и был объявлен в международный розыск.

"17 декабря 2025 года обвиняемые и их защитники уведомлены об окончании следственных действий. В этот же день двое обвиняемых были задержаны правоохранителями. 18 декабря 2025 года Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых", - говорится в сообщении.