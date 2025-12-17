В Ленинградской области пропали двое рыбаков, ушедших на озеро по льду

Для продолжения поисково-спасательной операции запланировали проведение водолазных работ силами поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Спасатели в Сланцевском районе Ленинградской области ищут двух рыбаков, которые отправились проверять снасти по льду озера и не вернулись. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На акватории озера Самро в Сланцевском районе двое мужчин отправились проверять жерлицы (снасти для ловли хищной рыбы - прим. ТАСС) и не вернулись. На месте происшествия работу вели сотрудники полиции и государственные инспекторы по маломерным судам. Для продолжения поисково-спасательной операции запланировано проведение водолазных работ силами поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, заявка об исчезновении рыбаков поступила спасателям в среду в 16:40 мск. Ширина ледового покрова вдоль береговой полосы озера составляет около 10-15 м, частично льда по берегу нет.