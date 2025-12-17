В Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ на танкер погибли люди
17 декабря, 23:59
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы тушат пожар на танкере в Ростове-на-Дону, пострадавшем от удара ВСУ.
Есть погибшие и пострадавшие, разлива нефтепродуктов удалось избежать, сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.
"Уточнение к ранее опубликованной информации. Силами оперативных служб ведется тушение возгорания на танкере, ранее пострадавшем у причала в ЗЖМ в результе атаки БПЛА. Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие", - написал он.