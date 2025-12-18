Поселок на Камчатке второй день находится в транспортной блокаде из-за непогоды

Переправы в населенном пункте также не работают

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Дорога до поселка Усть-Камчатск на Камчатке, в котором работают несколько крупных рыболовецких предприятий, вторые сутки закрыта из-за неблагоприятных погодных условий. Переправы в населенном пункте также не работают, сообщается в Telegram-канале районной администрации.

"Из-за сильной гололедицы дорога до Усть-Камчатска по-прежнему остается закрытой. Прекращено движение для всех видов [транспорта] на участке от поселка Ключи до Усть-Камчатска (с 267-го по 408-й километр) - до 18:00 четверга (9:00 мск - прим. ТАСС), 18 декабря. Рейсы переправ отменены", - сообщает администрация района.

Транспортное сообщение со столицей региона в поселке также нарушено. Влияние циклона на погоду в муниципалитете продолжается.

Усть-Камчатск - поселок на Камчатке, в котором работает несколько крупных рыболовецких предприятий. В нем проживает порядка 3,5 тыс. человек.