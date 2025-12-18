На федеральной трассе в Сахалинской области сняли ограничения

Движение открыто для всех видов транспорта

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Проезд возобновлен по всем участкам федеральной дороги Южно-Сахалинск - Оха в Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Все дороги Сахалинской области в проезжем состоянии. С 09:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) открыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги с 722-го по 855-й км (отмыкание на с. Чайво - Оха) федеральной автодороги А-393 Южно-Сахалинск - Оха", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за метели и ограниченной видимости проезд по участкам трассы временно приостановлен.

В начале недели синоптики предупреждали о сильной метели с порывами ветра до 30 м/с на территории Охинского и Ногликского муниципальных округов на Сахалине 16-17 декабря.