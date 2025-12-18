ТАСС: экс-солдата ВСУ обвиняют в вербовке заключенных российской колонии

Россиянин Никита Афанасьев отправился воевать за Украину добровольцем в 2014 году, говорится в материалах дела

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Бывшего военнослужащего ВСУ россиянина Никиту Афанасьева обвиняют в попытке завербовать нескольких заключенных российской колонии в Чите для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Афанасьев Никита Геннадьевич, 36 лет, гражданин РФ, обвиняется по шести эпизодам ч.1 ст. 359 УК РФ (Вербовка наемников), а также по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - говорится в документах, имеющихся в деле.

Там отмечается, что Афанасьев в 2014 году отправился добровольно воевать за ВСУ в конфликте в Донбассе, а в 2015 году подал заявление на получение украинского гражданства. В этом ему было отказано, и он вернулся в Россию. В 2017 году он был осужден на длительный срок за покушение на убийство и участие в "Правом секторе" (признан террористическим, запрещен в РФ).

Согласно версии обвинения, в исправительной колонии №8 в Чите, в которую Афанасьева отправили для отбытия наказания, он после начала СВО начал вербовочную деятельность. Он стал убеждать нескольких заключенных, осужденных за изнасилования и убийства несовершеннолетних, вступить в ряды ВСУ после освобождения.

Как рассказала ТАСС адвокат Афанасьева Наталия Тихонова, вину ее подзащитный не признает. "Защита считает материалы дела в отношении Афанасьев сфальсифицированными. Мы полагаем, что он не имел возможности и не хотел никого вербовать в колонии, тем более по первому уголовному делу срок его наказания уже подходит к концу", - сказала она.

В настоящее время дело Афанасьева рассматривается во Втором западном окружном военном суде. Сотрудников и заключенных ИК-8 в Чите допрашивают как свидетелей.