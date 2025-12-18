В Николаевской области обесточило два района

Причиной стали повреждения в энергосистеме, сообщил глава военной администрации региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Отключение света произошло в двух районах Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.

"Обесточены населенные пункты в Вознесенском и Николаевском районах", - написал Ким в своем Telegram-канале.

В свою очередь мэр Вознесенска Евгений Величко проинформировал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что "из-за повреждений в энергосистеме вынуждено отключено водоснабжение в третьем микрорайоне, в связи с остановкой [работы] очистных сооружений".

В ночь на 18 декабря в Николаевской области действовал режим воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в административном центре региона.