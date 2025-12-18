Иноагента Зуеву из Бурятии заочно приговорили за оправдание терроризма

Анна Зуева опубликовала видеозапись одного из проукраинских каналов о совершенном террористическом акте с одобряющими и оправдывающими комментариями

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 18 декабря. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд заочно вынес обвинительный приговор в отношении иноагента Анны Зуевой за публичное оправдание террористической деятельности, а также уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

"Установлено, что Зуева 2 июня 2025 года в принадлежащих ей публичных Telegram-канале <…>, Youtube-канале <…> опубликовала видеозапись одного из проукраинских каналов о совершенном 1 июня 2025 года с помощью летательных аппаратов, оснащенных взрывчатыми веществами, террористическом акте <…>, разместила комментарии, одобряющие и оправдывающие данный террористический акт. <…> Суд по совокупности преступлений назначил Зуевой наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Анна Зуева, ранее работавшая журналисткой в Бурятии, в октябре 2024 года признана иностранным агентом, но в течение 2025 года, находясь за пределами РФ, разместила различные материалы в своих каналах без указания на то, что материалы произведены иноагентом.

По решению суда Зуева лишена права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, каналов, чатов и групп с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении.