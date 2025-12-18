ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
Теракт в Сиднее
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Приангарье в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 11 человек

Авария произошла из-за столкновения микроавтобуса с автобетоносмесителем, который находился на полосе движения в неисправном состоянии
Редакция сайта ТАСС
04:17
обновлено 04:24

ИРКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. 11 человек пострадали в ДТП с автобетоносмесителем и автобусом, который перевозил сотрудников одного из предприятий в Нижнеудинском районе Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Нижнеудинская межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса, перевозившего работников местного предприятия. По предварительным данным, <…> на 5-м км автодороги "Нижнеудинск - поселок Шумский" произошел наезд микроавтобуса, перевозившего работников предприятия, на стоявший на полосе движения автобетоносмеситель. В результате ДТП пострадали 11 человек. <…> 10 человек доставлены в местную больницу", - сообщили в прокуратуре.

По данным Госавтоинспекции региона, предварительно установлено, что микроавтобус Mercedes-Benz наехал на стоящий в полосе движения в неисправном состоянии автобетоносмеситель Dongfeng, который находился на проезжей части без включенной аварийной сигнализации и других опознавательных знаков. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

РоссияИркутская область