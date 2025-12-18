В Приангарье в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 11 человек

Авария произошла из-за столкновения микроавтобуса с автобетоносмесителем, который находился на полосе движения в неисправном состоянии

ИРКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. 11 человек пострадали в ДТП с автобетоносмесителем и автобусом, который перевозил сотрудников одного из предприятий в Нижнеудинском районе Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Нижнеудинская межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса, перевозившего работников местного предприятия. По предварительным данным, <…> на 5-м км автодороги "Нижнеудинск - поселок Шумский" произошел наезд микроавтобуса, перевозившего работников предприятия, на стоявший на полосе движения автобетоносмеситель. В результате ДТП пострадали 11 человек. <…> 10 человек доставлены в местную больницу", - сообщили в прокуратуре.

По данным Госавтоинспекции региона, предварительно установлено, что микроавтобус Mercedes-Benz наехал на стоящий в полосе движения в неисправном состоянии автобетоносмеситель Dongfeng, который находился на проезжей части без включенной аварийной сигнализации и других опознавательных знаков. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).