В Приамурье завели дело о халатности после побега заключенного из колонии

Его задержали спустя непродолжительное время в Ивановском округе

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц исправительной колонии №8 в Амурской области после побега осужденного. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Амурской области провела проверку в связи с побегом осужденного из учреждения, установлен факт ненадлежащего исполнения должностными лицами ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области обязанностей. <…> По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ноябре 2025 года в утреннее время сотрудники исправительной колонии вывели осужденных, имеющих право передвижения без конвоя и сопровождения, за пределы колонии для уборки прилегающей территории. Их оставили без надзора и не проверяли каждый час. Воспользовавшись халатностью сотрудников исправительного учреждения, один из осужденных совершил побег.

Отмечается, что его задержали спустя непродолжительное время в Ивановском округе и вернули в колонию. В его отношении было заведено уголовное дело за побег из места лишения свободы.